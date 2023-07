Barendrecht steekt miljoenen in duurzaam centrum

De nieuwe burgemees­ter van Barend­recht is in Rotterdam door schade en schande wijs geworden

In Rotterdam heeft hij zijn ‘leermomenten’ gehad en in Barendrecht belooft hij zich met volle kracht in te zetten. Ronald Schneider (60) wordt de toekomstige burgemeester van Barendrecht. ,,Ik sta er volledig partijloos in.’’