Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Barendrecht

Geliefde buurtvader Meester Mo verliest plots zijn baan: ‘Ik voel me echt bedrogen’

Iedereen kent ‘Meester Mo’ in Rotterdam-Bloemhof: de geliefde buurtvader die zich al 17 jaar inzet voor jongeren in de wijk. Hij werd ziek en nu wordt zijn contract niet verlengd. Bloemhof is ziedend.