Man verliest goedbetaal­de baan nadat ex en buurman zijn hond uitlaten

Een verkoper van een groothandel in Ridderkerk is zijn baan verloren, nadat hij zijn hond liet uitlaten door zijn ex en een buurman. Toch stuurde hij elke maand een factuur naar zijn baas voor de kosten van zijn hondenuitlaatservice. Daarmee schreef hij honderden euro's bij op zijn bankrekening.