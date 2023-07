Belangrij­ke verdachte in operatie ‘Cookie Monster’ opgepakt: 50.000 Nederlan­ders bestolen

Lang stond hij bovenaan de lijst van Nederlandse verdachten in de operatie ‘Cookie Monster’, een internationaal megaonderzoek naar cybercriminaliteit. Maar de 32-jarige man woont in Brazilië, waardoor hij bij een eerste ronde arrestaties buiten schot bleef. Tot hij naar Nederland kwam en in Barendrecht verbleef. Nu is hij opgepakt.