Dit betaal je in Barendrecht voor een paspoort

In navolging van Ton Pattinama zijn bij Deltasport ook tien selectie­spe­lers opgestapt

Een fusie tussen SV Deltasport en CION leek aanstaande maar om onduidelijke redenen kwam het er niet van. Deltasport wordt in dat hele verhaal gezien als boosdoener. Maar of die aantijging terecht is? Inmiddels is het opgewaaide stof gaan liggen.