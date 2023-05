Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Barendrecht

Sandra zweert bij stenen winkels: ‘Betere service, persoonlij­ker en minder kans op een kat in de zak’

Deze week is de tweede landelijke Week van de Stenen Winkel, een initiatief om lokale winkeliers en hun klanten in het zonnetje te zetten en aandacht te vestigen op de waarde van fysieke winkels. Ook de winkeliers van de Oostdijk in Oud-Beijerland laten van zich horen.