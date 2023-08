Gemeente Barendrecht moet in tweede halfjaar 75 statushouders huisvesten

Ondanks afschot floreert de ree, en dat merkt het verkeer: ‘Ongeval is niet altijd de schuld van zo’n dier’

Het is de schrik van iedere automobilist: dat je een ree tegen je voorruit krijgt. En precies daarom mag de provincie Zuid-Holland doorgaan met het afschieten van de diertjes in Hoeksche Waard. Milieuclubs zijn er niet in geslaagd om via de rechter een einde te maken aan deze praktijk.