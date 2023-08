de kwestie Grasveldje naast Markthal weg? ‘Zonde van dat gezellige groene plekje’

Wat vinden Rotterdammers van het verdwijnen van het geliefde grasveldje naast de Markthal in de Rotterdamse binnenstad? Deze week start de bouw van een complex dat nog hoger zal zijn dan de iconische Markthal. Wij vroegen onze lezers in de wekelijkse Kwestie wat zijn wat zij ervan vinden dat dit groene veld moet wijken voor woningbouw? ‘Groene oase? Dit voetbalveld? Dit was er nooit gekomen als Rotta Nova conform plan, gelijk met de Markthal was opgeleverd!’