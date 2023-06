Helder weer in Barendrecht vandaag

Man (40) gewond aan hand na steekpar­tij in het Oude Noorden

Bij een steekincident op de 1e Pijnackerstraat in het Oude Noorden is zondagmiddag een 40-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Het incident speelde zich rond 14.00 uur af voor de deur van een woning. De verdachte was nog binnen in de woning en is aangehouden.