Lekker weer in Barendrecht vanavond

Boer Ary werd verdreven van geboorte­grond, maar voelt zich op nieuwe stek als een God in Frankrijk

Uitbreiding van het wegennet, de aaneenschakeling van natuurgebieden en woningbouw. Een boer in de nabijheid van de Randstad ziet volop bedreigingen voor zijn agrarisch bestaan op zich afkomen. Zo ook Ary, die zijn geboortegrond en boerderij die als sinds 1904 in de familie waren, moest verlaten. Maar zijn verhaal is geen treurverhaal. ‘Ik voel me hier als God in Frankrijk’.