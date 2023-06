Lekker weer in Barendrecht vandaag

Dieven slaan toe in winkel van Vera, weken later betrapt zij ze weer: ‘Wist dat ze terug zouden komen’

De Rotterdamse winkelier Vera Lenting wist begin april niet wat haar overkwam. In haar winkel Natur-el aan het Zwaanshals in Rotterdam-Noord kwamen een man en een vrouw kleding stelen. Vier weken later proberen ze het weer en dan weet Lenting er eentje op te pakken met de hulp van toevallige passanten. ,,Ik wist dat ze terug zouden komen.”