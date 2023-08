de kwestie Geen snoep en minder vlees in het ziekenhuis: wat vindt u daarvan?

Even een Mars uit de automaat trekken of een hamburger eten bij de lunch is er straks niet meer bij in het Erasmus MC. Het ziekenhuis wil dat bezoekers, patiënten en medewerkers gezonder gaan eten en doet ongezond voedsel in de ban. Wat vindt u daarvan?