Stralend zonnig weer in Barendrecht vandaag

Man (38) raakt zwaarge­wond bij steekinci­dent in woning in Pernis

Een 38-jarige man is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Verheulstraat in Pernis. Het slachtoffer is onder assistentie van het Medisch Mobiel Traumateam naar het ziekenhuis gebracht.