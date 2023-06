Toekomstige wijk in Barendrecht krijgt festival

Natuur en economie in één panorama: Zwijn­drechts bos wordt nog leuker

Lekker de natuur in om treinen te spotten? Als het aan Staatsbosbeheer ligt, kan het over een paar jaar in het Waalbos, tussen Zwijndrecht en Heerjansdam. Bovenop een acht meter hoge landschapswal moet een uitzichtpunt komen.