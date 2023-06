Vandaag kans op bewolkte dag in Barendrecht

Familie doodgere­den Mads (11) wil niets weten van excuses van verdachte: ‘Waarom had je zo'n haast?’

De doodrijder van Mads Boer (11) wijst naar zijn hart. Hij huilt en buigt zijn hoofd. ,,Ik kan alleen maar sorry zeggen, maar weet dat het niet genoeg is’’, klinkt het zachtjes door de microfoon. De vader en moeder van het ventje willen maandag bij de rechtszaak tegen de bestuurder F.S. (26) niets weten van die excuses, omdat de Rotterdammer die fatale dag tientallen kilometers te hard reed. ,,Door jouw falen moeten wij onze Mads missen. Waarom had je in godsnaam zo’n haast?’’