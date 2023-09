Zomer in het water: in Barendrecht regende het dit jaar meer dan normaal

Toernooi met flitsende variant van beachvol­ley­bal komt naar Rotterdam: ‘Spelen tegen de wereldtop’

Van spelen in een zandbak met tribunes naar een stadion met skyboxen. Het beachvolleybaltoernooi Queen & King of the Court wordt steeds bekender en is binnenkort in Rotterdam te zien. Eerder werd het toernooi gehouden in Utrecht, Miami, Hamburg en Luxemburg.