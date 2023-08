Marinus Dijkhuizen: ‘Sfeer cruciaal voor succes, niet alleen resultaten’

Ongekende luxe bij Excelsior, want de koppositie in de eredivisie gloort bij winst op Fortuna Sittard. Aan de andere kant zijn drie basisspelers (langdurig) geblesseerd. Dat mag de pret niet drukken. ,,Het is heel vervelend, maar het biedt ook perspectief voor anderen.”