Auto over de kop in Barneveld: zwangere vrouw en twee kinderen naar ziekenhuis

Op de Hoenderlaan in Barneveld is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. In de auto zat een 28-jarige zwangere vrouw met twee kleine kinderen. Zij werden ter plaatste onderzocht door de ambulance en gingen mee naar het ziekenhuis ter controle.