Automobilist bekneld na botsing tegen boom in Barneveld, traumahelikopter opgeroepen

Man die burgemees­ter Bolsius bedreigde opnieuw de fout in: ‘Heeft u niet door hoe dom u bezig bent?’

De Soester die in 2022 werd veroordeeld voor het bedreigen van burgemeester Lucas Bolsius schiet wel vaker extreem uit zijn slof, zo blijkt in de rechtbank. ,,We worden al een jaar in gijzeling gehouden”, zeggen de slachtoffers van de 53-jarige man. Wat is hier aan de hand?