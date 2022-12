Balkon fors beschadigd bij brand in flat Apeldoorn

nieuw in de vallei Little by Leena is uit hobby geboren, van naaien wordt Leena rustig en blij

Naaien, dat is waar Leena Heerema (28) uit Bennekom rustig en blij van wordt. Haar nieuwe bedrijfje Little by Leena is ontstaan vanuit een hobby. Ze voorziet haar klanten van unieke babykleding en kraamcadeautjes en het geeft haar een fijn gevoel.

22 december