Barneveld krijgt theater à la Soldaat van Oranje

voor nieuwe musical; maar mag spelen op zondag wel?



Een waar spektakel belooft het te worden, de musical 40-45 in een nog nieuw te bouwen theater in Barneveld. Een ongekend grootse productie in een dorp dat midden in de Biblebelt ligt. En daar zit ook het grootste pijnpunt. Want zes dagen in de week vindt de lokale SGP het feestje prima, behalve op die ene dag. Maar wat vinden Barnevelders daar zelf van?