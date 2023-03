Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Barneveld

Mohammed A. ging wéér de fout in en nu hangt hem een celstraf boven het hoofd

Hij pinde met een gestolen pas en bedreigde iemand telefonisch. Daarom zal hij zal nooit meer in Amersfoort komen, want de stad is slecht voor hem. Veelpleger Mohammed A. beloofde dinsdag heel veel in de rechtbank. Zo hoopt hij bij zijn vrouw en kinderen in Den Helder te gaan wonen, waar hij zelf wel op het rechte pad denkt te blijven.