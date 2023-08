Jaap van Lagen beleeft teleurstel­lend weekeinde op Zandvoort: ‘Als je paard niet luistert, kom je nergens’

Autocoureur Jaap van Lagen is als dertiende en veertiende geëindigd bij de Porsche Supercup in Zandvoort. De 46-jarige Edenaar had in het voorprogramma van het Formule 1-spektakel niet de snelheid om mee te doen om de gehoopte podiumplaats.