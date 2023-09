Brand in kalverschuur Kootwijkerbroek in weide omtrek te zien

De wolf in Utrecht is wel heel mak: grote actie om hem halsband en zender om te doen

De wolf in de provincie Utrecht komt te vaak in de buurt van honden. Dit is een van de redenen waarom de Zoogdiervereniging hem een halsband met zender wil geven. Een wolf zo opsporen en verdoven in het wild, is niet eerder gebeurd in Nederland. De Faunabescherming reageert kritisch.