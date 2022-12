Deze gasterij in Garderen is een huiselijke en warme plek in deze koude dagen

Over de TongAl jaren maken generaties Schaafsma’s Gasterij Zondag in Garderen tot een waar familiebedrijf. Moeder en gastvrouw, vader en chef, dochter aan de koude kant, zoon en manager, zelfs opa en oma werken soms nog mee op de achtergrond. Veel authentieke details zijn behouden, maar worden wel omsloten met een modern jasje. De sfeer is huiselijk, familiair en gezellig.