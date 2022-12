Explosie blaast ruiten uit voordeur in Apeldoorn-Zuid

Buurtbewoners hebben donderdagavond in Apeldoorn Zuid ervoor gezorgd dat een brand bij een woning niet uit de hand kon lopen. Even daarvoor was er een explosie geweest aan de Rijnstraat. Daarbij zijn ruiten uit een voordeur geblazen en ontstond de brand.

Rond tien uur donderdagavond hoorden buurtbewoners een harde knal. Mensen die buiten gingen kijken zagen dat er een explosie was geweest en dat een woning beschadigd was. Een aantal ruiten lag eruit en er was een kleine brand ontstaan. Een buurtbewoner kon deze snel blussen. Er raakte niemand gewond.

De explosie was bij de voordeur, zegt een politiewoordvoerder. Maar onduidelijk is nog of er sprake is geweest van een gerichte actie. ,,We weten niet wie het heeft gedaan en waarom.’’ Een buurtbewoner belde met 112.

Camerabeelden

De brandweer kwam voor nacontrole, maar hoefde niet meer in te grijpen. Op dat moment waren de bewoners van het pand thuis. Het is nog onbekend waardoor de knal precies is ontstaan. De politie is een onderzoek gestart.

‘We willen graag weten wat hier gebeurd is en waarom. Daarom gaan we vandaag een buurtonderzoek doen en zoeken we getuigen en camerabeelden’, meldt de politie Apeldoorn op sociale media. De politie hoopt dat mensen die iets weten of beelden hebben zich melden.

Later meer.

Volledig scherm In de Rijnstraat in Apeldoorn is een explosie geweest. © Google Streetview