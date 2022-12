Frontale botsing in Apeldoorn met twee auto's: vijf inzittenden gewond

Warme Kamers op initiatief van Leger des Heils uitgebreid in Vallei, maar wie loopt er warm voor?

Meer dan duizend Warme Kamers zijn er in Nederland. Om iedereen die er behoefte aan heeft een behaaglijke plek te bieden, aldus initiatiefnemer het Leger des Heils. Bij dalende temperaturen peilden we of de animo in Ede en Wageningen is toegenomen.

20 december