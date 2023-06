Geen leges betalen voor je rijbewijs in Barneveld? Dan eerst een alcoholcursus volgen

CODA doet in Apeldoorn mee aan landelijke proef met openbaar bankinfor­ma­tie­punt over digitaal bankieren

Iedereen die vragen heeft over digitaal bankieren is vanaf maandag 5 juni tussen 13.00 en 15.00 uur welkom bij Bankmaatje in Buurthuis Maasstraat in Apeldoorn. Bankmaatje is de naam van het bankinformatiepunt, waarmee CODA in de gemeente Apeldoorn meedoet aan een landelijke pilot.