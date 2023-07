Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Barneveld vandaag

Amersfoort gaat bomen beter beschermen tegen omzagen vanwege bouw nieuwe huizen

Vanwege de bouw van nieuwe huizen of wegen gaan er soms enorme aantallen bomen tegen de vlakte. Compensatie is verplicht, maar het duurt soms tientallen jaren voordat een boom weer even groot is als zijn voorganger. Amersfoort wil bomen daarom beter beschermen.