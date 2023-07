Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Barneveld vandaag

Capaciteit van het stroomnet in gemeente Ede gaat in tien jaar omhoog, om te beginnen in Bennekom

Het stroomnet in Nederland is niet sterk genoeg om aan alle vraag naar stroom te voldoen. De gemeente Ede vormt daarop geen uitzondering. Vanaf januari werkt energieleverancier Liander aan de versterking van het gemeentelijke stroomnet. Als eerst is het zuidoosten van Bennekom aan de beurt. Voor heel Ede neemt Liander in totaal tien jaar de tijd.