Leusden wist van krakers in pand waar graafmachi­ne naar binnenreed: ‘Geen melding van sloop gekregen’

Het was algemeen bekend dat er krakers aanwezig waren in het pand aan de Hamersveldseweg in Leusden waar afgelopen donderdag een graafmachine een ravage aanrichtte. De gemeente was begin die week daarover door de politie geïnformeerd en ook omwonenden wisten ervan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er sowieso geen sloopvergunning was.