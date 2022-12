Gezinnen met lage inkomens in Apeldoorn krijgen kledingbon

met video Bewoners van Amers­foorts verzor­gings­huis schitteren in kerstclip: ‘Je bent nooit te oud om te dansen!’

Zittend op een stoel of in een rolstoel, meezwaaiend op het ritme van de muziek of soms alleen maar wat kleine knikjes met het hoofd op de maat. Bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort maakten een eigen videoclip waarmee ze kijkers een kerstgroet brengen. „Je bent nooit te oud om te dansen!”

20 december