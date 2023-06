Heldere ochtend en middag in Barneveld

Fysiothera­peut Cees (78) uit Apeldoorn weet van geen ophouden: ‘Ik wil door tot tien dagen voor mijn dood’

De ene 78-jarige is de andere niet. Kijk naar Cees Leeuwis uit Apeldoorn. Dat hij nog altijd fulltime in zijn vijftig jaar geleden opgerichte fysiopraktijk zijn handen in patiënten zet, is op zijn minst opmerkelijk. ,,Ik hoop door te gaan tot tien dagen voor mijn dood.’’