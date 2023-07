Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Barneveld

Is de wolf wel écht een wolf? Meerder­heid Gelderse politiek wil extra onderzoek naar wol­ven-dna

Als een wolf geen 100 procent wolf is, mag die worden verjaagd. Met die stelling in het achterhoofd wil de Gelderse coalitie plus JA21, PVV en Forum voor Democratie een extra onderzoek naar het dna van de wolven die in Gelderland rondlopen. Tot verbazing van kennisorganisaties.