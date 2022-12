Jeugdhonk heeft ‘aanzuigende werking’ op overlast en verdwijnt op beruchte plek in Apeldoorn

Geen kerstdi­ners in Lunterens restaurant, wel feestelij­ke maaltijd voor Oekraïners op 7 januari: ‘Veel belangrij­ker dat die avond doorgaat’

De kerstdiners in restaurant Aan Tafel in Lunteren gaan bij gebrek aan belangstelling niet door. Dit tot spijt en ook wel verbazing van eigenaar Chris van Maanen. Kerst wordt in de kleine eetgelegenheid aan de Dorpsstraat toch gevierd. Dat gebeurt twee weken, later op 7 januari tijdens een feestelijk diner voor veertig uitgenodigde Oekraïense vluchtelingen.

22 december