Klachten over slechte telefonische bereikbaarheid Gelre ziekenhuizen: ‘Een week lang geprobeerd’

Automobi­list ziet fietser over het hoofd, slachtof­fer met hoofdwond naar het ziekenhuis

Bij een aanrijding op het Prinses Julianaplein in Amersfoort is dinsdagmiddag rond 17.00 uur een fietsster gewond geraakt aan het hoofd. Op de rotonde werd zij over het hoofd gezien door een auto.

13 december