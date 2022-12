Lichtflits, knal en geschreeuw bij woning in Apeldoorn: ‘Ze hebben een bom naar binnen gegooid’

Gaat ook Amersfoort excuses maken voor de slavenhan­del? ‘Eerst in gesprek met de gemeen­schap’

Gaat Amersfoort, in het kielzog van premier Rutte, óók excuses aanbieden voor zijn aandeel in de slavernij? Dat zou zomaar kunnen, nu uit nieuw onderzoek blijkt dat Amersfoorters in de 17de en de 18de eeuw inwoners van zogenoemde wingebieden tot slaaf hebben gemaakt.

