Man gewond tijdens klus met spijkerpistool in Loenen

Met video Na tien jaar gedonder op het ijs, wil schaats­club DNIJ uit Apeldoorn nu het heft in eigen handen nemen

Komt het ooit weer goed met de kunstijsbaan in Apeldoorn? In het meer dan tienjarig bestaan van de baan aan De Voorwaarts, is er maar mondjesmaat geschaatst. En maar twee seizoenen op kunstijs, waar wel een dure machine voor paraat stond. Na jaren gedonder op het ijs gloort er nu eindelijk hoop aan de horizon met een nieuw plan.

15 december