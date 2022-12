Man slaat met auto over de kop op zandpad in Kootwijk: ‘Kwam door ijs’

Voorbijgan­gers vinden man in sloot in Terschuur: slachtof­fer naar ziekenhuis

Twee werknemers in een bus hebben donderdagochtend op de Stoutenburgerweg in Terschuur een scooterrijder in een sloot aangetroffen. Hoelang de man er al lag, is onbekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

