Marja (60) huilt tranen van geluk bij wensboom in Apeldoorn: ‘Ben zo dankbaar’

350 handteke­nin­gen en jouw onderwerp komt op de agenda van de Edese gemeente­raad

Woon je in de gemeente Ede en ben je ouder dan 12 jaar? Dan kan je in de loop van volgend jaar met een beetje moeite een voor jou belangrijk onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Die moet er later ook een besluit over nemen. Er is een voorwaarde: je moet minimaal 350 handtekeningen van andere Edenaren onder je verzoek hebben staan.

21 december