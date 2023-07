Motor belandt half onder de vangrail na aanrijding met auto op A1

Nieuwe poging om afvaldump in Apeldoorn tegen te gaan: ‘Ben ik het braafste meisje van de klas?’

Een vuilniszak niet ín, maar náást de ondergrondse container. Een bankstel dat van z’n leven niet in zo’n bak past, maar er toch bij is gezet. Het dumpen van afval is een hardnekkig probleem in Apeldoorn. Wel denken Circulus en gemeente enige verbetering te zien. Opgeschroefde controle leverde dit jaar behoorlijk wat boetes op, nieuwe maatregelen moeten gedrag veranderen.