Nachtelijke ‘steekpartij’ in Barneveld blijkt ruzie in woning, niemand gewond

Je zou het misschien niet verwachten, maar Hanneke (81) had een heel prettige jeugd in het weeshuis

Wie afgaat op recente, somber stemmende verhalen over misstanden in de jeugdzorg, zal het misschien moeilijk kunnen geloven. Maar Hanneke van Gessel-Woudenberg had na de oorlog ‘een hele fijne tijd’ in het Burgerweeshuis in Nijkerk. Al deed ze in het begin niets anders dan huilen.