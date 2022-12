Persoon in rolstoel aangereden in Bennekom

Een automobiliste heeft donderdagmiddag een persoon in een rolstoel aangereden in Bennekom. Het ongeluk gebeurde rond 16:00 uur op de kruising van de Kierkamperweg met de Kierkamperpad in Bennekom.

Onduidelijk is nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie is nog bezig met het onderzoek. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.