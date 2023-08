Hoge Veluwe gooit ‘vieze’ azalea’s in de strijd tegen vraatzuch­ti­ge herten

Hoe houden we de edelherten uit onze monumentale tuinen bij Jachthuis Sint Hubertus? Het is een probleem waar de directie van het Nationale Park de Hoge Veluwe al jaren mee kampt. Na de meeste recente aanval van vraatzucht is de hoop nu gericht op twee plantjes waar de herten hun neus wellicht wel voor optrekken: azalea's en rododendrons.