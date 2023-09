88 sociale huurwonin­gen op terrein World Food Center in Ede: ‘Harder nodig dan ooit’

Woningcorporatie Woonstede start begin volgend jaar met de bouw van 88 sociale huurappartementen op het terrein van het World Food Center in Ede. Opvallend, want tot voor kort was het plan om er middenhuur- en koopappartementen te bouwen.