Vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer in Barneveld

Vaccinatie­graad Biblebelt naar dramatisch dieptepunt: ‘Kans op uitbraak mazelen echt groter’

De vaccinatiegraad is in sommige delen van het land, zoals Neder-Betuwe, zó laag dat een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen op de loer ligt. ,,Het is lastig in te schatten en onvoorspelbaar, maar het gevaar wordt echt groter.”