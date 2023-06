Bewolkte dag in Beek

In Limburg eerste nieuwe provincie­be­stuur een feit: zes gedeputeer­den geïnstal­leerd

Limburg heeft als eerste provincie een nieuw bestuur na de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maart, met de BBB. In een volle Statenzaal in het Gouvernement in Maastricht, zoals het provinciehuis in Limburg heet, werden de zes gedeputeerden geïnstalleerd.