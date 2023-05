Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Limburg

PSV blijft stevig op tweede plek na heerlijke uithaal Xavi Simons tegen Fortuna Sittard

Het is PSV zondagavond in de slotfase gelukt om Fortuna Sittard van zich af te schudden. Dankzij een prachtige goal van Xavi Simons werd het 2-1 voor de Eindhovenaren, die daarmee meer dan goed zicht houden op plek twee in de eindstand van de eredivisie. Simons haalde verwoestend uit, na een schitterende eerste aanname. PSV heeft in de laatste twee duels nog twee punten nodig om de tweede plaats definitief veilig te stellen.