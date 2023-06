Heldere dag in Beek

Brunssum tat­toohoofd­stad van Nederland

Zelf zet hij al een jaar of tien plaatjes op armen, benen, ruggen en andere lichaamsdelen, maar sinds hij is begonnen heeft de Brunssumse tattoo-ondernemer Nick Limpens er veel collega's bij gekregen. Heel veel zelfs: de Limburgse gemeente is inmiddels, gemeten naar het aantal tatoeëerders per duizend inwoners, de tattoohoofdstad van Nederland.