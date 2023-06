Heldere dag in Beek

Film van Limburgse regisseur met Maartje Remmers en Leopold Witte naar Amerika

De Nederlandse film Mascotte, met Maartje Remmers en Leopold Witte in de hoofdrollen, wordt binnenkort uitgebracht in de Amerikaanse bioscopen. Sumerian Film heeft op het Festival van Cannes de Noord-Amerikaanse rechten verworven en zal de film van de Limburgse regisseur Remy van Heugten eind 2023 in de VS distribueren. Na een release in grote steden als Los Angeles en New York wordt de film gelanceerd op een platform van Sumerian.